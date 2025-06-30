David Jurasek sağlık kontrolünden geçti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede sağlık kontrolünden geçen Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.