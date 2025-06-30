David Jurasek sağlık kontrolünden geçti
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki David Jurasek ile anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede sağlık kontrolünden geçen Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz