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David Jurasek sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş, Transfer, Sağlık Kontrolü, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki David Jurasek ile anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede sağlık kontrolünden geçen Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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