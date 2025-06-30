İtalyan basını 'tamam' diyor! Beşiktaş'ın ikinci transferi kesinleşti

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Roma ile el sıkıştı. Transferin 20 milyon euro bedelle tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş’ın geçen sezonu Milan’da geçiren santrfor Tammy Abraham’ın transferi için bonservisine sahip olan Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladığı iddia edildi.

İtalyan medyasına göre Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama el sıkıştı. Abraham’ın da Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiği haberleştirildi. Bir son dakika aksiliği olmazsa transferin bitmeye yakın olduğu belirtildi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'dan 1 yıllığına Milan'a kiralanmıştı. Milan'da 44 maça çıkan Abraham 10 gol atarken 7 kez de asist yaptı. İngiliz oyuncu, 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.