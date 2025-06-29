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Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, David Jurasek&#039;i kadrosuna kattığını açıkladı!
Beşiktaş, Transfer, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Benfica'dan David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Transfer resmen açıklandı.

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Çek sol bek David Jurasek'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı! - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, Benfica ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2025-26 sezonu için Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı! - 2. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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