Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Siyah-beyazlılar, Benfica'dan David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Transfer resmen açıklandı.

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Çek sol bek David Jurasek'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Benfica ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2025-26 sezonu için Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: