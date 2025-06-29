Beşiktaş, Christian Eriksen için devrede! Solskjaer’in raporu bekleniyor

Manchester United ile yollarını ayıran Christian Eriksen, Beşiktaş’ın gündeminde. Son kararı teknik direktör Solskjaer verecek.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

İngiliz spor basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılara tecrübeli Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen tavsiye edildi.

Manchester United ile geçtiğimiz sezonu tamamlayan ve kulüpten ayrılan Eriksen, bonservisini eline almış durumda. Beşiktaş yönetiminin de 33 yaşındaki yıldızı takip listesine eklediği ifade edildi.

KARARI SOLSKJAER VERECEK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Eriksen transferiyle ilgili nihai kararı verecek. Norveçli çalıştırıcının hazırlayacağı rapor doğrultusunda yönetim, Danimarkalı oyuncu ile temasa geçecek.

Ajax altyapısında yetişen Christian Eriksen, kariyerinde Tottenham, Inter ve son olarak Manchester United gibi kulüplerde forma giydi.

Manchester United ile geçtiğimiz sezonda 35 maça çıkan Eriksen, takımına 5 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.