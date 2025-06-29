Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal&#039;ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

David Jurasek ile savunmasını güçlendiren Beşiktaş, forvet hattı için Simon Banza'yı gündemine aldı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını David Jurasek ile takviye ettikten sonra şimdi de gözünü hücum bölgesine çevirdi. 

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - 1. Resim

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - 2. Resim

O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Braga'da bulunan 27 yaşındaki golcü için ciddi adımlar atıyor. Braga'nın, Banza için istediği bonservis bedelini 15 milyon Euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - 3. Resim

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Simon Banza transferinde yönetim, maliyeti düşürmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - 4. Resim

Siyah-beyazlı yönetim ise, 27 yaşındaki golcü oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde transferde sıcak gelişmelerin olacağı aktarıldı. 

Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - 5. Resim

Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ateş savaşçıları rüzgar gibi... Her 15 dakikada bir sirenler yükseldi, 48 saatte 93 yangına böyle koştular!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Osimhen bekleniyor! B planı Victor Boniface - SporGalatasaray'da Osimhen bekleniyor! B planı Almanya'danTadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu - SporDusan Tadic'ten flaş talep! O engel transferi durdurduOsayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - SporOsayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - Spor99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli olduKamp öncesi Mauro Icardi cephesinde büyük kriz! Tam 10 saat kapıda bekledi - SporKamp öncesi Mauro Icardi kriziMuhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı - SporMuhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...