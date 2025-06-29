Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek

David Jurasek ile savunmasını güçlendiren Beşiktaş, forvet hattı için Simon Banza'yı gündemine aldı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını David Jurasek ile takviye ettikten sonra şimdi de gözünü hücum bölgesine çevirdi.

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor.

O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Braga'da bulunan 27 yaşındaki golcü için ciddi adımlar atıyor. Braga'nın, Banza için istediği bonservis bedelini 15 milyon Euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Simon Banza transferinde yönetim, maliyeti düşürmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim ise, 27 yaşındaki golcü oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde transferde sıcak gelişmelerin olacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.