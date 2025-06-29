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Osayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi-Samuel&#039;de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu
Bright Osayi-Samuel, Birmingham City, Fenerbahçe, Beşiktaş, Championship, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Osayi-Samuel, Championship ekibi Birmingham ile görüşmelere başladı. Beşiktaş tarafının ise transferden çekildiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Osayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, 27 yaşındaki sağ bek ile görüşmelerini sürdürüyor.

Osayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - 2. Resim

Birmingham'ın, Premier Lig hedefi doğrultusunda Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak istediği ve bu transferi önemli bir takviye olarak değerlendirdiği belirtildi.

Osayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - 3. Resim

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile prensipte anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Ancak Nijeryalı futbolcunun sonradan taleplerini artırması üzerine siyah-beyazlı yönetim transferden vazgeçti.

Fenerbahçe formasıyla toplam 178 resmi karşılaşmaya çıkan Osayi-Samuel, bu süreçte 7 kez fileleri havalandırdı ve 15 asistlik katkı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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