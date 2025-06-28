Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor

Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferinde sona yaklaştı. Yıldız ismin pazartesi akşamı İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jhon Duran konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DAZN'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvetin transferinde mutlu sona oldukça yakın. Haberde, Duran'ın pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki golcüyü 1 ya da 2 sezonluk satın alma opsiyonlu kiralamayı planladığı aktarıldı. Aynı zamanda Duran'ın maaşının 15 milyon euro olduğu ve buna ek olarak 1.5 milyon euroluk şampiyonluk bonusu bulunduğu vurgulandı.

TFF KURALIYLA UYUMLU

Transferin tamamlanması halinde, Duran'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon yürürlüğe girecek 12+2 kuralı çerçevesinde, iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.

Ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol attı.