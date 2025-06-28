Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor

Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Jhon Duran hamlesi! İstanbul&#039;a geliş tarihi netleşiyor
Fenerbahçe, Transfer, Kolombiya, İstanbul, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferinde sona yaklaştı. Yıldız ismin pazartesi akşamı İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jhon Duran konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor - 1. Resim

DAZN'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvetin transferinde mutlu sona oldukça yakın. Haberde, Duran'ın pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor - 2. Resim

MALİYET DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki golcüyü 1 ya da 2 sezonluk satın alma opsiyonlu kiralamayı planladığı aktarıldı. Aynı zamanda Duran'ın maaşının 15 milyon euro olduğu ve buna ek olarak 1.5 milyon euroluk şampiyonluk bonusu bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! İstanbul'a geliş tarihi netleşiyor - 3. Resim

TFF KURALIYLA UYUMLU

Transferin tamamlanması halinde, Duran'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon yürürlüğe girecek 12+2 kuralı çerçevesinde, iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.

Ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İrfan Değirmenci gözaltına alındıMKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Al-Hilal, En-Nesyri için kesenin ağzını açtı! Osimhen'in yerine 30 milyonluk transfer - SporAl-Hilal, En-Nesyri için kesenin ağzını açtı!Cristiano Ronaldo'dan iddialı Suudi Ligi çıkışı: "İlk 5 ligden biriyiz" - SporCristiano Ronaldo'dan iddialı Suudi Ligi çıkışı!Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede! Rota Fransa'ya çevrildi - SporTrabzonspor, Himad Abdelli için devrede!Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde - SporPalmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finaldeSivasspor'un yeni başkanı Gökhan Karagöl oldu - SporSivasspor'un yeni başkanı Gökhan Karagöl olduFormula 1 Avusturya Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in - SporFormula 1 Avusturya Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Sonraki Haber Yükleniyor...