Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk transfer hamlesi! Anlaşma sağlandı, son adım kaldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euroluk bonservis bedeliyle adından söz ettiren Kolombiyalı yıldızın transferinde sona yaklaştı. Suudi Arabistan kulübüyle anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan golcü futbolcu Jhon Duran'ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten Leroy Sane hamlesi karşısında henüz ses getiren bir transfere imza atamayan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ınAl-Nassr takımında formagiyen yıldız santrfor Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

AL NASSR TAMAM, SIRA FUTBOLCUDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Al Nassr, Jhon Duran'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan kulübüyle anlaştıktan sonra Kolombiyalı santrforve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. 21 yaşındaki futbolcu ise kesin kararını bildirmek için ek süre istedi.

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DEV İ N Ö ZEK İ KNA İ Ç İ N KOLOMB İ YA'DA

Adım adım imzaya yaklaşan sarı-lacivertlilerden dikkat çeken bir hamle daha geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisine 77 milyon euroödenen Jhon Duran'ı ikna etmek için Kolombiya'ya gitti.

173 MA Ç TA 49 GOL

Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başlayan Jhon Duran, 2019'da A takıma yükseldi. Envigado'da 3 sezon oynadıktan sonra MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşan Duran, 2022-2023 sezonunun devre arasında Aston Villa'ya transfer olurken, Ocak 2025'te Al-Nassr'a imza attı. Kariyeri boyunca 173 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 49 gol attı ve 11 asist yaptı.