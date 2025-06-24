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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sürprizi! İlk sıraya yazdılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Sofyan Amrabat sürprizi! İlk sıraya yazdılar
Fenerbahçe, Atalanta, Fiorentina, Transfer, Futbol, İtalya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Ağustos 2024'te Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Faslı orta saha oyuncusu için İtalyan ekibi devreye girdi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ı, anlaşmadaki "zorunlu satın alma" maddesi gereği 12 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcuya talip çıktı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sürprizi! İlk sıraya yazdılar - 1. Resim

ATALANTA'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Sözcü'de yer alan habere göre; Atalanta'nın transfer listesinde 29 yaşındaki Amrabat var. Hırvat teknik direktör Ivan Juric ile Verona'da birlikte çalışan Faslı oyuncu, eski teknik direktörü ile bir araya gelebilir.

Atalanta, Ederson'un ayrılması durumunda orta saha için ilk sıraya Amrabat'ı yazarken; Juric'in diğer iki öğrencisi Granata Samuele Ricci ve Ivan Ilic'i de takibe aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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