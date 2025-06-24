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Emre Mor takım takım, ülke ülke geziyor! Eyüpspor'a veda etti, Fenerbahçe'ye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emre Mor takım takım, ülke ülke geziyor! Eyüpspor&#039;a veda etti, Fenerbahçe&#039;ye döndü
Futbol, Emre Mor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük formaları giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan, 2024-2025 sezonunda Eyüpspor'da mücadele eden Emre Mor, bir yıllık kiralık sözleşmesinin ardından bonservisini elinde bulunduran sarı-lacivertlilere geri döndü. 

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Emre Mor ile yollarını ayırdı. Eflatun-sarılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu hakkında emekleri için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Emre Mor takım takım geziyor! Eyüpspor'a veda etti, Fenerbahçe'ye döndü - 1. Resim

EMRE MOR'UN KARİYERİ

Kopenhag'ta doğup büyüyen, futbola 4 yaşında Bronshoj Boldklub'te başlayan Emre Mor, Danimarka'nın genç milli takımlarında 22 maça çıkarken, 2016 yılında Türkiye Milli Takımı'nı tercih etti. 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalayıp, Türkiye kariyerine adım attı.

Emre Mor takım takım geziyor! Eyüpspor'a veda etti, Fenerbahçe'ye döndü - 2. Resim

Güncel piyasa değeri 1,4 milyon euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmaya çıktı. Emre Mor, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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