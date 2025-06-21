Fenerbahçe kararını verdi: Mert Hakan Yandaş'a veda mı ediliyor?
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un talip olduğu 30 yaşındaki futbolcu ve sarı-lacivertli kulüp, transfer için kararını verdi.
Sol ayak bilek eklemindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig'den birçok talibi olduğu konuşulan oyuncu için son olarak Kocaelispor'un devreye girdiği iddia edilmişti.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; son dönemde ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'DE KALIYOR
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği ve kulübün de oyuncuyu bırakmayı düşünmediği öğrenildi.
27 MAÇTA BİR GOL
Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11'de olmak üzere 27 resmi maça çıktı. Toplam 733 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bir gol ve 4 asistlik skor katkısı sundu.