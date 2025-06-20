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"Sandığa gömeriz" denmişti! Mail krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye başvuru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Sandığa gömeriz&quot; denmişti! Mail krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye başvuru
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Vekili Erol Bilecik'in geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a gönderdiği mailin ifşa olması sonrası harekete geçti. Mailde kendisine yönelik ağır ifadeler bulunan Yıldırım, Bilecik'in kulüpten ihraş edilmesini istiyor.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Vekili Erol Bilecik'in geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a gönderdiği mail sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaların aksine maili yanlışlıkla birçok insana göndermediğini belirten Bilecik, mailin bilişim suçu işlenerek ele geçirildiğini ve kamuoyuna servis edildiğini açıklamıştı.

Mailde kendisine yönelik "Densiz adam" ve "sandığa gömeriz" gibi ifadeler bulunan Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Disiplin Kurulu'na Bilecik'in ihracı için başvuruda bulunurken; Burak Kızılhan ile Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'nun, duruşmada şahitleri de dinleyerek Erol Bilecik hakkında karar alacağı belirtildi.

EROL BİLECİK'İN OLAY MAİLİNDE NELER YAZIYOR?

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Yeni Açık Youtube kanalında söz konusu maili okumuştu. Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken mailde yer alan ifadeler şöyle:

"Öncelikle günaydın sayın başkanım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Size olağanüstü kongreye giderken hem kendime dönük hem de acizane tavsiyelerimi içeren her zaman ki gibi içten ve samimi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Gerçekle ilgisi olmayan tüm algı yönetimleri için, öncelikle benim yüzümden sizin daha fazla zarar görmeniz ve kendi sağlığımın da daha bozulmaması adına bundan sonra içerisine gireceğimiz olağanüstü genel kurul listenizden net olarak affımı istemiş olacağım. Benim bundan sonra tek bir amacım var. Siz de uygun görürseniz, seçim tarihinden bir önceki gece yarısına kadar, sizi yeniden başkan yapmak için olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olmak istiyorum.

Aynı ikinci seçimde bu Aziz efendiyi sandığa gömdüğümüz çalışma gibi bu sefer benim net motivasyonum misli misli fazlasını yapacağız. Üçüncü seferde de Aziz efendiyi sandığa gömmeniz için elimden gelenin bin katı fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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