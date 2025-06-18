Aziz Yıldırım'a ağır sözler! Fenerbahçe'de kriz çıkaran mail: Erol Bilecik'ten ayrılık kararı

Fenerbahçe'de yönetici Erol Bilecik'in, Başkan Ali Koç'a gönderdiği e-postada, efsane başkan Aziz Yıldırım'a yönelik sert ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. "Densiz adam" ve "sandığa gömeriz" gibi sözlerin yer aldığı mail, camiada büyük tepki çekmişti. Eleştirilerin odağındaki Bilecik, "Kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve eylülde görevimi sonlandıracağım" dedi. Muhalefetin seçim kararı alması yönünde çağrı yaptığı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, yönetim kurulundaki isimlere yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a gönderdiği mailin üçüncü kişilere kazara gönderilmediğini, söz konusu yazışmanın kamuoyuna servis edildiğini belirtti.

"BU SALDIRILARA AYNI YOLLARLA KARŞILIK VERMEYECEĞİM"

Mailini izinsip elde eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunda şahsım ve kulübümüz hakkında gündeme gelen iddialar sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Kurban Bayramı öncesinde Sayın Başkanımız ve Sayın Genel Sekreterimize gönderdiğim kişisel nitelikli e-postam, ahlaka ve hukuka aykırı yöntemlerle bilişim suçu işlenerek ele geçirilmiş ve kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu e-postamın esas alıcıları dışında üçüncü kişilere kazara gönderilmesi söz konusu değildir.

Sadece 3 kişi arasında geçen bu özel yazışmanın izinsiz elde edilip yayımlanması, Türk Ceza Kanunu'na göre ağır yaptırımları olan bir suçtur. Bu çerçevede:

- Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlara karşı tüm yasal haklarımı en kararlı biçimde kullanacağım.

- Suçunu alenen itiraf eden kişiler hakkında da avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulundum; dosya yüce Türk yargısının önüne çıkacaktır.

- Hukukun üstünlüğüne olan inancım gereği, bu saldırılara aynı yollarla karşılık vermeyeceğim; ancak suç teşkil eden eylemlerin faillerinin mutlaka adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağım.

"AMAÇ ALİ KOÇ'U YIKMAK"

Başkanımızla ilişkimiz, uzun yıllara dayanan samimi bir dostluk üzerine kuruludur. Yönetim kurulunda birlikte görev yapmaya başladığımız ilk günden bu yana bu samimiyetten asla taviz vermedik. Ne var ki, son dönemde şahsıma ve aileme yöneltilen; belirli odaklar tarafından körüklenen hakaret ve iftiralar, artık kulübümüzün menfaatlerine zarar verecek bir boyuta ulaşmıştır. Kendilerini 'muhalefet' olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir. Bu girişimlerin asıl amacının Fenerbahçe değerlerini savunmak değil, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’u yıkmak olduğu artık herkes tarafından açıkça görülmektedir.

PFDK gelişmelerinin yaşandığı gün bu servisin yapılması, bu saldırıyı organize edenlerin uzun vadeli ve stratejik kötülük amacıyla hareket ettiklerini ve esas hedeflerinin mevcut Fenerbahçe yönetimine mümkün olan her türlü zarar vermek olduğunu açıkça göstermektedir.

"EYLÜL AYINDA GÖREVİMİ SONLANDIRACAĞIM"

Kıymetli Fenerbahçeliler, Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım.

Fenerbahçe'ye hizmet, hayatımın en kıymetli sorumluluklarından biri olmuştur. 7 yıl boyunca bu büyük camiaya olan bağlılığımdan hiç taviz vermedim. Bundan sonraki hayatımda da bu değerlerime bağlı kalacağım. Ben bir Fenerbahçeliyim. 63 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Fenerbahçe’yi tüm kalbimle desteklemek benim için en büyük onur ve ayrıcalık olacaktır. Bu süreçte birlikte yol yürümekten onur duyduğum, başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, sporcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, camiamızın aynı hedefe doğru birlikte yürüdüğümüz her bir ferdine yürekten ve sonsuz teşekkür ederim."

EROL BİLECİK'İN OLAY MAİLİNDE NELER YAZIYOR?

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Yeni Açık Youtube kanalında söz konusu maili okumuştu. Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken mailde yer alan ifadeler şöyle:

"Öncelikle günaydın sayın başkanım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Size olağanüstü kongreye giderken hem kendime dönük hem de acizane tavsiyelerimi içeren her zaman ki gibi içten ve samimi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Gerçekle ilgisi olmayan tüm algı yönetimleri için, öncelikle benim yüzümden sizin daha fazla zarar görmeniz ve kendi sağlığımın da daha bozulmaması adına bundan sonra içerisine gireceğimiz olağanüstü genel kurul listenizden net olarak affımı istemiş olacağım. Benim bundan sonra tek bir amacım var. Siz de uygun görürseniz, seçim tarihinden bir önceki gece yarısına kadar, sizi yeniden başkan yapmak için olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olmak istiyorum.

Aynı ikinci seçimde bu Aziz efendiyi sandığa gömdüğümüz çalışma gibi bu sefer benim net motivasyonum misli misli fazlasını yapacağız. Üçüncü seferde de Aziz efendiyi sandığa gömmeniz için elimden gelenin bin katı fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun."