Fenerbahçe'den Osimhen ve Sane'yi gölgede bırakacak transfer hamlesi! Adı bile herkesi heyecalandırdı

Son 3 sezondur şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, rakibinin 2024'te sürpriz şekilde Victor Osimhen'i almasının ardından şimdi de Bayern Münih'ten Alman yıldız Leroy Sane'yi renklerine bağlamasıyla transfer yarışında geride kaldı. Muhalefetin seçime zorladığı, olağanüstü kongre gündemiyle sıkıntılı günler geçiren Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla dünya çapında yankı uyandıracak bir imza hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Son şampiyon Galatasaray, Bayern Münih'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Leroy Sane'yi kadrosuna katıp gövde gösterisi yaparken; Fenerbahçe'de transfer sessizliği yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimine iddialı bir kadro kurmasına rağmen yarışı zirvede tamamlayamayan sarı-lacivertlilerin, son haftalarda yönetimi hedef alan taraftar protestosunu dindirmek ve uzun yıllardır hasret kalınan şampiyonluk özlemimi dindirmek amacıyla dünya çapında oyunculara yöneldiği haberleri geliyor. Adı geçen son isim futbolseverleri heyecanlandırdı.

L'EQIPE YAZDI: FENERBAHÇE'DE NEYMAR GÜNDEMİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Brezilyalı süperstar Neymar'ı transfer gündemine aldı. Piyasa değeri Haziran 2018'de 180 milyon euro olan Neymar'ın güncel bonservisi ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sakatlık kabusuyla geçen Suudi Arabistan kariyerinin ardından altyapısından yetiştiği Santos'a dönen 33 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran'da sona erecek.

ASTRONOMİK BONSERVİS, DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında yer alan Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2023'te Al-Hilal'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, 90 milyon euroluk bonservis ve astronomik maaş (2 yıllık sözleşme sürecinde toplam 300 milyon euro, reklam ve sponsor gelirleriyle birlikte 400 milyon euro kazanacağı spor basınına yansıdı) karşılığında Suudia Arabistan kulübüne imza attı.

A-HİLAL'DE BİR YIL OYNAMADI

Neymar, Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Kariyerinin son döneminde beklentileri karşılayamayan Neymar, hayal kırıklığıyla geçen Al-Hilal kariyerinde sadece 7 maça çıktı; 1 gol attı ve 3 asist yapabildi.