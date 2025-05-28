Volkan Demirel'in Fenerbahçe ve Jose Mourinho kararı: Kafa göz de girerim!

Profesyonel futbol hayatına 2019 yılında nokta koyan, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe (yardımcı antrenör), Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'da çalışan Volkan Demirel, efsaneleri arasında yer aldığı sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun yardımcılığı ve sportif direktörlük için adının geçmesi hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında kaleyi koruyan ve 2019-2021 arasında yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, son günlerde hakkında çıkan "Jose Mourinho'nun yardımcısı olacağı" iddialarına cevap verdi.

"VOLKAN BU ŞEKİLDE GELMEYECEK"

Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulunan eski milli kaleci, "Ne Ali Koç'un iknaya ihtiyacı var, ne de benim iknaya ihtiyacım var. Okuyorum; Volkan, Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelecek. Volkan, sportif direktör olarak gelecek... Volkan bu şekilde gelmeyecek. Volkan, Fenerbahçe'ye bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bunu zaman gösterecek" dedi.

"ATEŞTEN GÖMLEK GİYERİM"

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Demirel, "Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum. Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim, kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor" şeklinde konuştu.

"MOURINHO'NUN YARDIMCILIĞINI YAPMAM"

Hedeflerinden bahseden ve Jose Mourinho ile birlikte çalışma fikrini değerlendiren 43 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi. Buna hazırlanıyorum. Tüm bedenimle, varlığımla, yaşadıklarımla, tecrübemle buna hazırlanıyorum. Bugün olur, yarın olur, 10 yıl sonra olur hazırım. Buradan çıkayım, desinler ki 'Gel' giderim, o başka bir şey. Ne için gideceğim benim için daha önemli. Ben sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük yapamam şu saatten sonra. Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de 'yapamam' derken, Mourinho ile yapmam."