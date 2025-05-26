Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Mourinho istifa"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından yorumlarda bulundu. Kahveci, Jose Mourinho ve Fenerbahçe yönetimine sert ifadelerle yüklendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Kontraspor'da açıklamalarda bulunan Kahveci'den eleştiriler geldi.

"BU NASIL FUTBOL?"

Hatayspor'u tebrik eden Kahveci, "22 dakikada 4 gol yiyorsun. Küme düşmüş bir takım karşısında bu nasıl futbol? Mourinho'yla devam etmek istemiyoruz futbolu mu oynadınız? Anlamıyorum, biri bana bunu açıklasın" diyerek sözlerine başladı.

"ACABA SUÇUN BİR KISMI BENDE Mİ?"

Mourinho'nun maç sonu istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Mourinho'dan normalde istifa beklerdim, etmez çünkü sorumluluğu hep başkalarına atıyor. Okan Buruk, TFF, hakemler... Hiç aynaya bakıp 'Acaba suçun bir kısmı bende mi?' demiyor. Sahada kim oynuyor belli değil. 10 kişi kalıyorsun, devre arası değişiklik yapmıyorsun. Ağır oyuncularla bu maçı nasıl kazanmayı düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO İSTİFA"

Kahveci, Ali Koç ve yönetime de seslenerek, "Ben Ali Koç olsam, reels çekerim 'Mourinho istifa' derim. Aylardır Ali Koç istifa diye bağırıyorlar, bir kere Mourinho istifa diyeni duydun mu? Ben söylüyorum: Mourinho istifa! Hadi kızın bana, ben diyorum ağabey!" diyerek tepki gösterdi.

"BU İŞTE KASIT VAR"

Fenerbahçe'nin futbol anlayışını da eleştiren Kahveci, "Bu kadar kupası olan Mourinho'nun bu takımı böyle oynatması mümkün değil, burada kötü niyet var. Bu son nokta. 10 kişi kalıyorsun, 60. dakikaya kadar değişiklik yok. Koşacak adam lazımken hala Tadic, Dzeko, Talisca, En-Nesyri'yle oyuna devam ediyorsun. Bu işte kasıt var" dedi.