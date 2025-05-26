Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Mourinho istifa"

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Mourinho istifa"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nihat Kahveci&#039;den Fenerbahçe&#039;ye sert eleştiri! &quot;Mourinho istifa&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından yorumlarda bulundu. Kahveci, Jose Mourinho ve Fenerbahçe yönetimine sert ifadelerle yüklendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Kontraspor'da açıklamalarda bulunan Kahveci'den eleştiriler geldi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri!

"BU NASIL FUTBOL?"

Hatayspor'u tebrik eden Kahveci, "22 dakikada 4 gol yiyorsun. Küme düşmüş bir takım karşısında bu nasıl futbol? Mourinho'yla devam etmek istemiyoruz futbolu mu oynadınız? Anlamıyorum, biri bana bunu açıklasın" diyerek sözlerine başladı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri!

"ACABA SUÇUN BİR KISMI BENDE Mİ?"

Mourinho'nun maç sonu istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Mourinho'dan normalde istifa beklerdim, etmez çünkü sorumluluğu hep başkalarına atıyor. Okan Buruk, TFF, hakemler... Hiç aynaya bakıp 'Acaba suçun bir kısmı bende mi?' demiyor. Sahada kim oynuyor belli değil. 10 kişi kalıyorsun, devre arası değişiklik yapmıyorsun. Ağır oyuncularla bu maçı nasıl kazanmayı düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri!

"MOURİNHO İSTİFA"

Kahveci, Ali Koç ve yönetime de seslenerek, "Ben Ali Koç olsam, reels çekerim 'Mourinho istifa' derim. Aylardır Ali Koç istifa diye bağırıyorlar, bir kere Mourinho istifa diyeni duydun mu? Ben söylüyorum: Mourinho istifa! Hadi kızın bana, ben diyorum ağabey!" diyerek tepki gösterdi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri!

"BU İŞTE KASIT VAR"

Fenerbahçe'nin futbol anlayışını da eleştiren Kahveci, "Bu kadar kupası olan Mourinho'nun bu takımı böyle oynatması mümkün değil, burada kötü niyet var. Bu son nokta. 10 kişi kalıyorsun, 60. dakikaya kadar değişiklik yok. Koşacak adam lazımken hala Tadic, Dzeko, Talisca, En-Nesyri'yle oyuna devam ediyorsun. Bu işte kasıt var" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havalandırmaya biber gazı sıkıp kaçtı! Pazar yerinde ortalık karıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho: "Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik" - SporMourinho: "Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik"Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi - SporElazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti!Sivasspor'a çifte darbe: Süper Lig'e veda eden kulübe FIFA'dan transfer yasağı! - SporSüper Lig'e veda eden kulübe FIFA'dan transfer yasağı!Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif! - SporVictor Osimhen'den ayrılık sinyali!Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü! - SporEuroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü!Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia... - SporAli Koç harekete geçti! Yıldız oyuncu listede
Sonraki Haber Yükleniyor...