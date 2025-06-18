Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamladığı için Devler Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kupa 1'de ilk eleme turu karşılaşmaları 8-9 Temmuz'da başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 3'üncü eleme turunda Benfica (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ya da Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.
MAÇ TAKVİMİ
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt lig aşamasından katılırken, 2'nci sıradaki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak.
Organizasyonda 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz, rövanş karşılaşmaları 15-16 Temmuz'da oynanacak. 2. eleme turu maçları 22-23 Temmuz, rövanşlar ise 29-30 Temmuz'da yapılacak.
DEVLER LİGİ 2'NCİ ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Yolu
Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)
Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)
Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)
KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)
Lig Yolu
Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)