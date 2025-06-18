Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Haziran 2025 14:48 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 15:01 - Güncelleme:

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamladığı için Devler Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kupa 1'de ilk eleme turu karşılaşmaları 8-9 Temmuz'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu. FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 3'üncü eleme turunda Benfica (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ya da Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesi galibi ile karşılaşacak. İlgili Haber Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi MAÇ TAKVİMİ Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt lig aşamasından katılırken, 2'nci sıradaki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak. Organizasyonda 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz, rövanş karşılaşmaları 15-16 Temmuz'da oynanacak. 2. eleme turu maçları 22-23 Temmuz, rövanşlar ise 29-30 Temmuz'da yapılacak. İlgili Haber Fenerbahçe'den çılgın teklif! Nice'ten Evann Guessand cevabı DEVLER LİGİ 2'NCİ ELEME TURU EŞLEŞMELERİ Şampiyonlar Yolu

Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan) Lig Yolu

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) İlgili Haber Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi! Aziz Yıldırım'a ağır sözler gündem oldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş