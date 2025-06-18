Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe&#039;nin muhtemel rakipleri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamladığı için Devler Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kupa 1'de ilk eleme turu karşılaşmaları 8-9 Temmuz'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 3'üncü eleme turunda Benfica (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ya da Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt lig aşamasından katılırken, 2'nci sıradaki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayacak. 

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - 2. Resim

Organizasyonda 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz, rövanş karşılaşmaları 15-16 Temmuz'da oynanacak. 2. eleme turu maçları 22-23 Temmuz, rövanşlar ise 29-30 Temmuz'da yapılacak.

DEVLER LİGİ 2'NCİ ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Yolu
Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)
Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)
Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)
KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - 3. Resim

Lig Yolu
Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kritik gece bugün: ABD ve İsrail'de genişletilmiş kabine gizli noktada toplanacakSinan Erdem Spor Salonu nerede, nasıl gidilir? Toplu taşıma ile ulaşım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir dönem Süper Lig'e damga vurmuştu! Şimdi kulübü kurtarmak için yardım kampanyası başlatıldı - SporKulübü kurtarmak için yardım kampanyası başlatıldıBeşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi - SporBeşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli olduPremier Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İlk hafta dev maç - SporPremier Lig'de yeni sezon fikstürü! İlk hafta dev maçBeşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Frank Zambo Anguissa'nın kararı netleşti - SporBeşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Transfer kararı ortaya çıktıFenerbahçe'den çılgın teklif! Nice'ten Evann Guessand cevabı - SporF.Bahçe'den çılgın teklif! Yıldız golcü için cevap geldiGalatasaraylılar yolunu gözlüyordu! Bernardo Silva'dan beklenen açıklama geldi - SporCity'nin yıldızından beklenen açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...