Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İşte Merih Demiral'ın transfer kararı...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, alt yapısından yetişen Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti. Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen milli futbolcunun, eski kulübünden gelen teklife cevap verdiği iddia edildi.

Şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'de stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'in listesinde yer aldığı konuşulan Merih Demiral'ı renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

AL AHLİ İLE 'DEVAM' DEDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 27 yaşındaki milli futbolcu için nabız yoklayan iki kulüp, oyuncunun şartları hakkında Al Ahli Kulübü'nden bilgi aldı.

Demiral, hem Fenerbahçe'nin hem de İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Suudi Arabistan ekibinde devam etmek istediğini iletti.

44 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Al Ahli'de geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Merih Demiral, rakip fileleri 1 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan milli futbolcunun, Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.