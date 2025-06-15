En-Nesyri'ye izin yok! Jose Mourinho, talibi olan yıldızı bırakmıyor

Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanına, attığı 30 gol yaptığı 7 asistle tarihin en verimli ikinci golcüsü ünvanıyla cevap veren Youssef En-Nesyri yeni sezonda da sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Enner Valencia’dan sonra Fenerbahçe’nin en etkili skoreri olmasına rağmen tribünlerin tepkisinden kaçamayınca ayrılık kararı alan Faslı yıldıza Jose Mourinho’dan izin çıkmadı. Devre arasında 30 milyon avroluk teklife rağmen En-Nesyri’ye transfer izni vermeyen Portekizli, bir kez daha oyuncuya yasak koydu.

40 MİLYONA OLMAZ

Başta Al Hilal olmak üzere Arap takımlarının yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri için 40 milyon avro bonservis belirleyen yönetim, Faslı yıldızından elde edilecek gelirle yeni golcü transferi planlıyordu. Ancak Jose Mourinho verdiği raporda, En-Nesyri’nin planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak satışın önüne geçti. Hem Mourinho hem de yönetim En-Nesyri ile görüşerek oyuncuyu ayrılık kararından vazgeçirdi. Astronomik bir teklif gelmediği takdirde Faslı golcünün yeni sezonda da takımda yer alacağı öğrenildi.

KIRGIN KRAL

Kariyer rekoru kırdığı sezonda tribün tepkisine maruz kalan En Nesyri gemileri yakmıştı. Ancak Mourinho’nun ısrarı, yönetimin sıcak tavrı Faslı golcüyü kararından döndürdü.