Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan; Alcanenense, Sporting B, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta kariyerlerinin ardından 2023 yılında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından El-Ehli'ye transfer olan Merih Demiral, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği günlere dair konuştu. 27 yaşındaki milli futbolcu, "Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısında geçirdiği 2011-2016 yılları arasında U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında mücadele eden Merih Demiral, Fenerbahçe kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TOP TOPLAYICI OLMANIN HEYECANI BİLE AYRIYDI"

KAFA Sports'a konuşan Demiral, "Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama orada çok top toplayıcı oldum. Onun heyecanı bile ayrıydı. Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım diye. Çok ayrı bir heyecanı vardı" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim - 1. Resim

"UNUTULMAZ BİR ŞEY"

A takım antrenmanına çağrıldığı anı paylaşan milli futbolcu, "Fenerbahçe A Takımı'na çıktığım ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim, biri girdi 'A Takım antrenmanına çağrıyorlar seni' dedi. O zaman da takımda kimler var; Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves.. Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey" sözlerini sarf etti.

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyüğü oldu! Fizik Tedavi Hastanesi açılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum... - SporFenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum...Üniversite okumak için İstanbul'a geldi, şimdi Beşiktaş yolunda - SporBeşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyorOsimhen'in yeni takımı belli oluyor! Önünde 3 farklı alternatif var - SporOsimhen'in önünde 3 farklı alternatif varFenerbahçe'ye sürpriz Cengiz Ünder teklifi! '25 milyon dolar' masada - SporFenerbahçe'ye sürpriz Cengiz Ünder teklifiSamsunspor, Bola'nın alternatifini buldu! Milli sol bek ile imza yakında - SporSamsunspor'a milli sol bek! İmza yakındaSatranç tahtası üzerinde tazminat oyunları! Sıradaki hamle uzlaşıyı getirebilir - SporSatranç tahtası üzerinde tazminat oyunları
Sonraki Haber Yükleniyor...