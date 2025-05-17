Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan; Alcanenense, Sporting B, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta kariyerlerinin ardından 2023 yılında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından El-Ehli'ye transfer olan Merih Demiral, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği günlere dair konuştu. 27 yaşındaki milli futbolcu, "Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısında geçirdiği 2011-2016 yılları arasında U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında mücadele eden Merih Demiral, Fenerbahçe kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TOP TOPLAYICI OLMANIN HEYECANI BİLE AYRIYDI"

KAFA Sports'a konuşan Demiral, "Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama orada çok top toplayıcı oldum. Onun heyecanı bile ayrıydı. Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım diye. Çok ayrı bir heyecanı vardı" ifadelerini kullandı.

"UNUTULMAZ BİR ŞEY"

A takım antrenmanına çağrıldığı anı paylaşan milli futbolcu, "Fenerbahçe A Takımı'na çıktığım ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim, biri girdi 'A Takım antrenmanına çağrıyorlar seni' dedi. O zaman da takımda kimler var; Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves.. Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey" sözlerini sarf etti.