Fenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 12:24 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 12:28 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olması, takımın başına dünyaca ünlü bir teknik direktör getirilmesi ve pahalı transferlere rağmen şampiyonluk yarışına havlu atılması sonrası taraftarın sabrı taşmıştı. Tribünlerde "Ali Koç istifa sesleri" yükselmişti. Başkan, bu yöndeki çağrılara karşı görevinin başında olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine olağanüstü kongre kararı için imza toplamaya başlanmıştı. İmza sayısıyla ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluğun kaybedilmesi (Galatasaray'a kalan 3 maçta 1 puan yetiyor) sonrası en büyük gündem maddesi kongre. Başkan Ali Koç, tribünden yükselen tepkiler ve camidanda gelen baskılara karşın görevinin başında olduğunu belirtti. Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu. Kongre üyelerinin bir kısmı ise Fenerbahçe'yi seçime götürmek için imza toplamaya başladı. 5 BİN İMZAYI GEÇTİ Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyasında rakam 5 bini geçti. İmzaların 8 bini geçmesi durumunda Fenerbahçe'nin bir ay içinde seçime gideceği öngörülüyor. EYLÜLDE SEÇİM OLABİLİR Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine daha sıcak bakmaya başladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih istişare edilirken, eylül ayındaki mali genel kurulun olağanüstü seçimli kongreye dönüştürülmesi seçeneği masada duruyor. "İMZAYLA SEÇİME GİDİLİRSE ADAY OLMAM" DEMİŞTİ Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, imza kampanyasıyla seçime gidilmesi durumunda bunun onur kırıcı olduğu ifade etmiş ve aday olmayacağını vurgulamıştı. İlgili Haber İsmail Kartal'dan Fenerbahçe cevabı! "Gitmem doğru olmaz"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş