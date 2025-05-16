Mahmut Uslu, Fenerbahçe'de adaylığını açıkladı! Başkan Ali Koç'a net bir çıkış yaptı

Fenerbahçe’deki ateşe benzin döken son isim Mahmut Uslu oldu. Uslu, “Verdiğin bir tek sözü bile tutmadın. Daha önce yaşamadığımız her şeyi yedi senelik döneminde gördük! Dip dalga geliyor, kendi isteğinle ayrıl!” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Eski başkan Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Uslu, başkanlığa aday olduğunu açıklarken, Ali Koç’a “Verdiğin tek bir sözü bile tutmadın. Daha önce görmediğimiz her şeyi 7 senelik döneminde yaşadık. Çocuklar ağlıyor. 50 yaşına gelmiş insanların gözlerinde yaş var. Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Yeter artık, bırak git” diye seslendi.

Koç’un hatalarını sıralayan Uslu, Elif Elmas ve Kim Min-Jae satışlarına vurgu yaparak, “Sen başka takımları şampiyon yapmak için mi başkan oldun?” ifadesinde bulundu.

İMZAYLA OLMAZ

Napoli’ye satılan oyunculardan bahsederken Osimhen konusuna da dikkat çeken Mahmut Uslu, “O kadar oyuncu verdiniz. Başkanlarıyla hiç mi diyaloğunuz yoktu. Osimhen için hiç mi görüşmediniz” diye sordu.

Uslu, “Bana eskiden ‘Ağabey’ derdin. Şimdi çok çirkin açıklamalar yapıyorsun. Sana son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Bence sen artık kendin ayrıl ve büyü. Yoksa dip dalga bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Bence ayrıl. İstersen güvenoyu topla. İmzayla gidersen olmaz” sözleriyle Ali Koç’u acilen olağanüstü genel kurula gitmeye davet etti.