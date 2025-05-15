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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile imzalar atıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de İsmail Yüksek ile imzalar atıldı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, iç transferde İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla yoluna devam edecek.

Fenerbahçe, iç transferde önemli bir adım atarak milli futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, 2027'de sona erecek olan sözleşmeyi 2028 yılına kadar yenilediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile imzalar atıldı! - 1. Resim

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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