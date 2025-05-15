Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile imzalar atıldı!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, iç transferde İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla yoluna devam edecek.
Fenerbahçe, iç transferde önemli bir adım atarak milli futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, 2027'de sona erecek olan sözleşmeyi 2028 yılına kadar yenilediğini duyurdu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran