Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile imzalar atıldı!

Fenerbahçe, iç transferde İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla yoluna devam edecek.

Fenerbahçe, iç transferde önemli bir adım atarak milli futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, 2027'de sona erecek olan sözleşmeyi 2028 yılına kadar yenilediğini duyurdu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergiledi.