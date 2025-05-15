Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yu istiyor! Gençlere örnek olacak

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'nun geleceği merak konusu. Bosnalı golcünün kariyerine devam etmeyi planladığı ve hem Fenerbahçe hem de İtalya'dan seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'nun geleceği merakla bekleniyor. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, 38 yaşındaki tecrübeli forvet futbolu bırakmayı düşünmüyor ve birkaç sezon daha sahalarda yer almayı planlıyor.

FENERBAHÇE VE İTALYA SEÇENEKLERİ

Dzeko'nun, Fenerbahçe'deki performansından memnun olduğu belirtilirken, önünde iki farklı seçenek olduğu kaydedildi. Bunlardan ilki, sarı-lacivertli ekibin kabul edilebilir bir teklif sunması halinde sözleşme yenilemek. Diğer seçenek ise yeniden İtalya'ya dönmek.

FİORENTİNA VE ROMA DEVREDE

Haberde, İtalya'dan Fiorentina'nın Dzeko ile ilgilendiği ancak sürecin henüz ciddi bir pazarlık aşamasına gelmediği ifade edildi. Ayrıca eski kulübü Roma'nın da yedek golcü arayışında Bosnalı yıldızı listesine aldığı öğrenildi. Serie A'ya yükselen Como'nun Teknik Direktörü Cesc Fabregas da genç forvetlerine liderlik edebilecek bir oyuncu aradığı ve Dzeko'nun bu isimler arasında öne çıktığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Edin Dzeko, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.