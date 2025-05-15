Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yu istiyor! Gençlere örnek olacak

Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yu istiyor! Gençlere örnek olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cesc Fabregas, Fenerbahçe&#039;nin golcüsü Dzeko&#039;yu istiyor! Gençlere örnek olacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'nun geleceği merak konusu. Bosnalı golcünün kariyerine devam etmeyi planladığı ve hem Fenerbahçe hem de İtalya'dan seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'nun geleceği merakla bekleniyor. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, 38 yaşındaki tecrübeli forvet futbolu bırakmayı düşünmüyor ve birkaç sezon daha sahalarda yer almayı planlıyor.

Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yu istiyor! Gençlere örnek olacak - 1. Resim

FENERBAHÇE VE İTALYA SEÇENEKLERİ

Dzeko'nun, Fenerbahçe'deki performansından memnun olduğu belirtilirken, önünde iki farklı seçenek olduğu kaydedildi. Bunlardan ilki, sarı-lacivertli ekibin kabul edilebilir bir teklif sunması halinde sözleşme yenilemek. Diğer seçenek ise yeniden İtalya'ya dönmek.

Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yu istiyor! Gençlere örnek olacak - 2. Resim

FİORENTİNA VE ROMA DEVREDE

Haberde, İtalya'dan Fiorentina'nın Dzeko ile ilgilendiği ancak sürecin henüz ciddi bir pazarlık aşamasına gelmediği ifade edildi. Ayrıca eski kulübü Roma'nın da yedek golcü arayışında Bosnalı yıldızı listesine aldığı öğrenildi. Serie A'ya yükselen Como'nun Teknik Direktörü Cesc Fabregas da genç forvetlerine liderlik edebilecek bir oyuncu aradığı ve Dzeko'nun bu isimler arasında öne çıktığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Edin Dzeko, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli olduAvrupa'yı konut krizi sardı! AB harekete geçti, 300 milyar avrodan bahsediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Torino, Eljif Elmas için harekete geçti! Leipzig'in bonservis talebi belli oldu - SporF.Bahçe forması giymişti! İtalyan kulüp harekete geçtiFenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu - SporFenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor!Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi - SporJose Mourinho listeyi verdi! O mevkilere takviye yapılacakFenerbahçe'nin eski yıldızı için istenen rakam cep yaktı - SporFenerbahçe'nin eski yıldızı için istenen rakam cep yaktıVolkan Demirel'den sürpriz görüşme! Süper Lig ekibiyle resmen masaya oturdu - SporVolkan Demirel'den sürpriz görüşmeBaşkanlığa aday olacak mı? Bilal Erdoğan'dan 'Fenerbahçe' açıklaması - SporBaşkanlığa aday olacak mı? Bilal Erdoğan'dan açıklama var
Sonraki Haber Yükleniyor...