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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda büyük değişim planlıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet transferi talep etti.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin dört farklı bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi - 1. Resim

MOURINHO'NUN TALEPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe yönetimiyle görüşen Mourinho, kadroda büyük bir revizyona gidilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, öncelikle kaleye güvenilir bir isim istedi. Sezon sonunda Dominik Livakovic ile yolların ayrılması planlanırken, yeni kaleci arayışları başladı.

Orta saha için ise Mourinho'nun, oyunu domine edebilecek pas yeteneği yüksek bir oyuncu istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, bu bölgeye kaliteli bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi - 2. Resim

FORVET HATTINDA DEĞİŞİM RÜZGARI

Hücum hattında da köklü değişiklikler yaşanacak. Edin Dzeko ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, En-Nesyri için gelecek cazip tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi. Mourinho'nun, Galatasaray formasıyla dikkat çeken Victor Osimhen etkisi oluşturacak bir golcü istediği öğrenildi.

Saint-Maximin ile yolların ayrılması planlanırken, Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı öne sürüldü. Transferin sezon bitiminde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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