Başkanlığa aday olacak mı? Bilal Erdoğan'dan 'Fenerbahçe' açıklaması

Fenerbahçe başkanlığı için hazırlık yaptığı iddia edilen Bilal Erdoğan'dan konuya dair açıklama geldi. Erdoğan, konuşmasında çok net ifadeler kullandı.

Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe, sezona oldukça iddialı başladı ancak kupaya ulaşamadı. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenen sarı lacivertliler, Süper Lig'de de umduğunu bulamadı. Muhalif kesim Ali Koç'u istifaya davet edip olağanüstü seçimli genel kurul için harekete geçerken, her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

İKİ İSİM RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu açıklayan ilk isim Hakan Bilal Kutlualp olmuştu. Ardından ise Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Mahmut Uslu'dan açıklama geldi. Uslu, "Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim: I want to be president of Fenerbahçe" diyerek adaylığını resmen açıkladı. Sosyal medya ise bambaşka bir iddia ile çalkalandı.

BİLAL ERDOĞAN ADAY MI OLUYOR?

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı iddiası, sosyal medyada gündem oldu. Bilal Erdoğan'dan konuya dair açıklama geldi.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz" şeklinde cevap verdi.

"ÖYLE BİR GÜNDEMİM YOK"

"Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: