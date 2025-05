Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için imza kampanyasına rağbet var! Onur meselesi

İstifa seslerine kulak tıkayan başkan Ali Koç’un, “Camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse…” sitemi sonrası muhalifler çalışmalara hız verdi. İki taraf yarışıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de “olağanüstü bölünme” yaşanıyor. Bir yanda istifa seslerine kulak tıkayan ve seçim isteklerini geri çeviren Başkan Ali Koç, diğer yanda lideri “zorla” da olsa değiştirmeye kararlı muhalefet. “İstifa etmeyi doğru bulmuyorum” diyen Koç, “İmza kampanyası demokratik haktır. Yerine gelirse seçime gidilir. Camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, kaderde bu da varmış diyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Yönetim cephesinin, imza kampanyasına engel olabilmek için dernekleri ve üyeleri aradığı öğrenilirken, muhalefet ise tam anlamıyla gaza basmış durumda.

GERİ ADIM ATMIYOR

Bireysel girişimlerle başlayan imza kampanyası âdeta çığ gibi büyüyor. Seçim süreçlerinde Ali Koç’a destek veren derneklerin de yoğun katılım gösterdiği kampanya organize bir harekete dönüşmüş durumda. Muhalifler gerekli olan sayıya ulaşıp yönetimi olağanüstü seçime mecbur bırakacaklarına inanıyor. Noter masraflarının üyeler tarafından karşılanmaması için gönüllülerin devreye girmesiyle imza sayısında büyük artış olduğu belirtiliyor. Olağanüstü genel kurul hâlinde de Ali Koç’un başkanlık koltuğunu korumak için aday olacağı gelen haberler arasında.

O VARSA BİZ YOKUZ

Başkan Ali Koç’un “devam” kararına rağmen Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki ipler her an kopabilir. Yönetimden birçok ismin istemediği Portekizliye takım içinde de büyük tepki var. Oyuncularla hoca arasında bağlar tamamen kopmuş durumda. Özellikle yerlilerden İrfan Can, İsmail ve Cenk Mourinho’nun takımda kalması halinde ayrılmakta kararlı.