Merkez Bankası'ndan dikkat çeken analiz! Altını satıp ev ve araba aldık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog safyası ‘Merkezin Güncesi’nde “Altın Fiyatı Kaynaklı Servet Artışının Konut ve Otomobil Piyasalarına Etkisi” başlıklı analizi yayınladı.

Altın payı ve konut fiyatlarındaki pozitif ilişkiye dikkat çekilen analizde, altında son dönemde görülen yükselişlerin otomobil ve konut talebini artırdığı ifade edildi. Analizde, altın fiyatındaki yükselişin, Türkiye’de tasarruflarının önemli bir kısmı altın cinsinden olan kesimler için dikkate değer ölçüde servet artışı anlamına geldiği ifade edilerek, böyle bir servet artışının talep üzerinde yukarı yönlü bir etkisi olacağının değerlendirilebileceği aktarıldı.

Bu sonuca da altın varlığının yüksek olduğu illerde konut ve otomobil alımlarındaki artışın dikkat çekici verilerinden ulaşıldığı belirtildi. Otomobil satışlarının altın fiyatlarındaki artış sonrası yüksek altın mevduatı oranına sahip illerde göreli olarak arttığı belirtilen analizde, konuttan farklı olarak otomobil arzının nispeten esnek olmasının, talep artışının doğrudan satışlarda gözlenmesine neden olduğu aktarıldı.

