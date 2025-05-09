Altındaki düşüş neyin habercisi? İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye: Bunu yapan kazanacak

Finans Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve Hindistan-Pakistan savaşının patlak vermesinin ardından altın piyasasında yaşanan hareketliliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı özel bir televizyon kanalına konuşan Memiş, "Savaş gerilimiyle birlikte herkes altın fiyatlarında bir patlama bekliyordu. Ancak 3430 dolar seviyesinden gerileyen ons altın tarafında sert bir düşüş gördük" ifadelerini kullandı.

Altındaki gerilemeyi bir düzelme hareketi olarak nitelendiren Memiş, "O yüzden ons altın 3000 dolar ve 3000 dolar altına sarkmadan, yani 2800-2950 dolar seviyeler görülmeden sağlıklı yükselişler beklememek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gram altın tarafında da 4000 bin lira seviyelerine kadar düşüşlerin devam edeceğini öngören Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bir enstrüman gittiği zaman kazandırmaya başladığı zaman herkes arkasından sürü psikolojisiyle bende alsaydım bende yapsaydım diyor. Hani diyorlar ya sen bu trene ne zaman bindin? Başında mı bindin ortasında mı bindin?

Ocak ayında gram altın 3 bin liraydı şimdi olmuş 4 bin küsür. Sen 3 bin liralarda yüzüne bakmazsan 4 bin liradan altın aldım, altın fiyatları düştü dersen burada algıyla alakalı bir problem var. O yüzden uzun vadeli plan yapan her zaman kazanacak."