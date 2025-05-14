Satışlar hızlandı! 'Ons'ta sert kırılma... Gram altın 4 bin TL’nin altına düştü!

Piyasalarda son dakika! Altın fiyatlarında yaşanan düşüş bugün de devam ederken, gram fiyatı 4 bin TL’nin altına geriledi. Ons da kritik destek olarak gösterilen 3200 dolar seviyesini aşağı kırdı ve %2 değer kaybetti. Analistler “ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalması ve ABD’de enflasyonun gerilemesi, piyasada altının güvenli liman cazibesini azaltmaya devam ediyor” diyor. Onsta 3.150 dolar, sıradaki destek olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Bu hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında bugün de önemli kırılmalar yaşanıyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı bugün %2’nin de üzerinde değer kaybederek, en düşük 3.175 doları gördü. Akşam saatlerinde ons fiyatında 3.185 dolara yakın denge arayışı devam ederken; aynı zamanda altında son 1 ayın en düşük seviyesi de görüldü.

GRAM, 4 BİN TL’NİN ALTINDA

Onstaki değer kaybı gram altın fiyatına da yansıdı. Spot piyasada işlem gören 14 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4 bin TL’nin altına sarktı. Akşam saatlerinde gram fiyatı 3.970 TL’den kapanışa hazırlanıyor.

Kapalıçarşı’da da gram fiyatı 4.005 – 4.050 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da %2 değer kaybetti ve 6615 TL satış fiyatından işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, “Altın, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasının ardından güvenli liman cazibesini bir miktar kaybetti. Bu arada, ABD’de yıllık enflasyon oranının nisan ayında %2,3'e gerilemesi ve Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye gelmesi de piyasalarda enflasyona karşı korunma eğilimini azaltıyor. Bütün bunlar altında satış baskısına sebep oluyor” diye konuşuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının bugünkü işlemlerde çok kritik 3200 dolar desteğini aşağı kırdığını belirten analistler, “Bu seviyenin altında kalıcılık halinde satış baskısı da devam edebilir. 50 günlük ortalamaya da işaret 3150 dolar sıradaki destek olarak öne çıkıyor. Yarın İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde de ateşkes umutları yükselirken, piyasalarda risk iştahının arttığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

PİYASALARDAN SON RAKAMLAR

Bu arada diğer piyasalarda daha sakin görünüm öne çıkarken; TSİ 18:10 itibarıyla;

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi çok sınırlı bir artışla 9701 puandan günü tamamladı.

-Dolar 38,75 TL’ye geriledi, Euro ise 43,45 TL’ye yakın stabil görünümünü korudu.

-İki yıllık tahvil faizi de sınırlı bir düşüşle 46,90 seviyesinden kapanış yapıyor.