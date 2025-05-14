Altın yön arıyor! Almalı mı, satmalı mı? Yatırımcı hangi seviyelere dikkat etmeli?

Altında son dakika! 14 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.020 TL ve ons altın da 3.225 dolardan güne başlıyor. Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; 3.202 dolar desteğinin aşağı kırılması halinde onsta düşüşün hızlanabileceği; yükselişin güven vermesi için 3.284 doların aşılması gerektiği belirtildi. ABD’de nisan enflasyonunun düşüşe işaret etmesi, dün altında iyimserliği desteklemişti. Yeni günde ise işlemler %-1,0 civarında düşüşle devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve Çin’in tarifeleri karşılıklı olarak indirmesinin ardından haftaya sert düşüşle başlayan altın fiyatları, dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarından sınırlı da olsa destek buldu. Hafta başında 3.207 dolar kadar gerileyen ons altın, dünkü işlemlerde 3.265 doları test etti. 14 Mayıs 2025 işlemleri ise sabah saatlerinde 3.225 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

FED BEKLENTİLERİ ARTTI

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay %0,2 arttı. Piyasalarda %0,3'lük bir artış bekleniyordu. Yıllık enflasyon %2,4'ten %2,3’e geriledi. Çekirdek enflasyon ise %0,3’lük artış tahminlerine karşılık %0,2 yükseldi. Zayıf enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'na (FED) faiz oranlarını düşürme imkânı vermesiyle birlikte altın fiyatlarında tepki alımları gözlemlendi.

TARİFE İNDİRİMİ KALICI MI?

Bununla birlikte ABD ve Çin arasında 90 günlük ticaret ateşkesinin sürdürülebilirliğiyle ilgili sorular da altını desteklemeye devam etti. Bazı analistler, “Gerginliğin azalmasına rağmen, anlaşmanın uzun ömürlülüğü konusunda kafalar karışık. Tarife indirimleri piyasaları geçici olarak rahatlattı. Belirsizlikler yatırımcı güvenini etkileyebilir” görüşünü ileri sürüyor.

14 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 14 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.020 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın 4.050-4.100 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 6 bin 695 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarında dünkü tepki yükselişi sonrası bugün %-1,0 civarında geri çekilme dikkat çekiyor.

ALTINDA TEKNİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan teknik değerlendirmede; “Ons altında günlük grafiklerde göstergeler hâlâ negatif ancak saatlik periyotlarda toparlanma çabası dikkat çekiyor. Tepki hareketinin güç kazanabilmesi için öncelikle 3.284 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviye aşılamadığı sürece yeni alım yapılmasını uygun bulmuyoruz” denildi.

3.202 DOLAR DESTEĞİNE DİKKAT

Fiyatlarda düşüşün devam etmesi halinde ise 3.202 dolar desteğinin yeniden gündeme gelebileceğini aktaran Ata Yatırım, “Bu desteğin kırılması, orta vadeli görünüm açısından aşağı yönlü yeni bir trendin başlamasına sebep olabilir. Bu nedenle özellikle mevcut pozisyonların 3.202 doların altında gözden geçirilmesini ve riskin azaltılmasını faydalı buluyoruz” uyarısında bulundu.