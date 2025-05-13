Piyasalar 'perşembe'ye kilitlendi! Altın yükseldi, BİST 100 geriledi

Piyasalarda son dakika! Dün sert yükselen Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,48 geriledi ve 9.700 puandan kapanış yaptı. Küresel piyasalarda ons altın ise bugün sınırlı primle 3.245 dolara yöneldi. Analistler, perşembe günkü Rusya-Ukrayna ateşkes buluşmasının beklendiğine işaret ederek, “BİST 100’de 9.650 ve ons altında da 3.200 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü de geride kalırken; ABD’de tarifelerin devreye alındığı nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Beklentilerin aksine enflasyon kötü bir sürpriz yapmadı ve tahminlerin altında kaldı. Geçen ay, aylık bazda %0,3 artış beklentisine karşılık ABD TÜFE verisi %0,2 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon da %2,4 tahmin edilirken, %2,3 olarak gerçekleşti.

Analistler, “ABD yönetiminin ek vergilerinin enflasyonu artırması bekleniyordu ancak açıklanan rakamlar, şirketlerin, fiyat artışı öncesinde eldeki stokları piyasaya sürdüğünü gösteriyor. Sonraki aylarda tarifelerin TÜFE üzerindeki etkileri daha net görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

CARİ DENGEDE 4,1 MİLYAR $’LIK AÇIK

İçeride ise cari işlemler dengesi günün önemli verisi olarak öne çıktı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre mart ayında cari denge, beklentilere yakın bir gerçekleşme ile 4,1 milyar dolar açık verdi.

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’ye yönelik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti. EBRD, 2025’te büyüme beklentisini 0,2 puan aşağı çekti ve %2,8'e olarak belirledi.

BORSA BUGÜN ‘SINIRLI’ GERİLEDİ

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında; haftaya sert yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün %0,48 gibi sınırlı bir değer kaybı yaşadı ve 9700 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde %1’i aşan prim dikkat çekerken, Sınai endeks yatay hareket etti. Hizmetler endeksi ise %0,80 civarında geriledi.

‘ALTIN’DA TOPARLANMA ÇABALARI

Altın fiyatlarında da dünkü sert düşüşün ardından bugün daha yatay bir görünüm öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ons altında işlemler %0,30 primle 3.245 dolara yakın devam ediyor. İçeride ise spot gram altın fiyatı 4.045 TL’den kapanışa hazırlanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.130 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 6.735 TL olarak gerçekleşiyor.

PİYASADA BEKLENTİLER

Analistler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek zirvenin piyasalar tarafından da dikkatle beklendiğini belirterek, “BİST 100 endeksinde 9.650 ve ons altında da 3.200 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.