Borsa sert yükseldi, dolar durdu, euro düştü... Piyasalarda büyük coşku! 4 gelişme doping oldu…

Piyasalarda son dakika! ABD ve Çin’in karşılıklı olarak tarife indirimine gitmesi, Rusya-Ukrayna barış umutlarının yeniden canlanması, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK’nın silah bırakarak kendini feshetmesi iç piyasalarda coşkuyla karşılandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günün ilk yarısında %3 prim yaptı. Dolarda 38,76 TL’ye yakın stabil görünüm devam ederken; Euro %1,35 değer kaybetti ve 43,05 TL seviyesine kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni haftaya büyük moralle başladı. 4 önemli gelişme iç ve dış piyasalarda büyük coşkuyu beraberinde getirdi.

İsviçre'deki görüşmelerin ardından ABD ve Çin, tarifelerde 90 gün boyunca indirime gitti. Buna göre ABD, tarifeleri yüzde 30’a indirdi. Çin ise yüzde 10'a düşürdü.

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RUSYA-UKRAYNA VE HİNDİSTAN-PAKİSTAN

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için dünya, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek zirveye kilitlendi. Her iki tarafın da “barışa istekli olması” ateşkes umutlarını artırdı.

Hindistan ile Pakistan'ın da ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasına varması, jeopolitik riskleri düşüren önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAH BIRAKTI

İç piyasalarda da 'Terörsüz Türkiye' hedefinde tarihî gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK, haftalardır devam eden süreç sonucunda kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etti.

Bütün bu gelişmeler iç piyasalarda pozitif fiyatlamaları da beraberinde getirdi.

BORSA SERT YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günün ilk yarısında %3 primle 9670 puanı aştı. TSİ 13:15 itibarıyla Bankacılık ve Hizmetler endeksinde de yükseliş %3’ü aşarken, Sınai endeks %2,50 civarında primli seyrediyor.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Geçen haftanın son iki gününde artan işlem hacminin desteğiyle yaşanan tepki alımlarının ardından, endekste kısa ve orta vadeli göstergelerdeki güç kazanımının belirginleştiğini görüyoruz. Endekste 9.531 seviyesini ilk ara direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması durumunda hafta içerisinde 9.642 ve 9.830 seviyelerini üst dirençler olarak hedefliyor olacağız” denildi.

ENDEKSTE KRİTİK DİRENÇ

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de BİST 100 endeksinin geçen hafta 22 günlük hareketli ortalaması üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardığına dikkat çekilerek “Bu hafta 9300 seviyesi üzerinde kalıcılık önemli. Ana hedef, 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 9650 noktası olacak. Toparlanma eğiliminin güç kazanması ve gelen alımların kalıcı olabilmesi için, bu direncin aşılması gerekli” ifadelerine yer verildi.

DÖVİZ KURLARINDA GÖRÜNÜM

Bu arada döviz kurlarında da dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. Bankalar arası piyasada dolar fiyatı 38,76 TL’ye yakın yatay görünümünü korurken; Euro %1,35 değer kaybetti ve 43,05 TL seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi de %1,45 düştü ve 1,1085 seviyesine çekildi.