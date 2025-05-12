Yeni dünya İstanbul'da kuruluyor! Küresel krizlerin çözüm adresi Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın ardından Rus lider Putin de, Ukrayna ile savaşta barış masasının yeniden İstanbul’da kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi. Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Putin ile İstanbul'da görüşeceğini duyurdu.

YEŞİM ERSALAN -Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için İstanbul kapısı aralandı. Savaşın patlak vermesinin ardından filmleri aratmayan sahnelerle esir takasının yapılmasını sağlayan, Moskova ve Kiev’i İstanbul’da masaya oturtarak barışın eşiğine getiren, Tahıl Koridoru ile gıda krizinin önüne geçen Ankara, bir kez daha elini taşın altına koyuyor.

PUTİN, ERDOĞAN’I İŞARET ETTİ

Somali ile Etiyopya’nın arasını bulan, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Türkiye, uluslararası krizlerin sorunların çözümünde “anahtar ülke” hâline geldi. Dünya barışına katkı sağlayan Türkiye, bu kez Ukrayna savaşının bitirilmesi için yeniden devriye giriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaadi olan Rusya ile Ukrayna savaşının bitirilmesinde sıkıntı yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan özel istekte bulunarak Ankara’ya tarafları barış masasına oturtabilmek için birlikte çalışma önerisi yapmıştı. Füzelerin ateşlendiği ilk günden beri, birbiri ile savaşan her iki ülkenin liderleriyle direkt olarak görüşebilen Ankara, diyalog kanallarını açık tutarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ön şartsız ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılması önerisiyle gözler bir kez daha Türkiye’ye çevrildi. 2022 yılında tarafları barış masasına oturtabilmek için yoğun diplomasi trafiği yürüten Ankara, Moskova’nın güvendiği başkent olarak bir kez daha öne çıktı. Putin’in İstanbul’u işaret etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den de Moskova’dan tam, kalıcı, güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini bekledikleri ve görüşmeye hazır oldukları mesajı geldi. Zelenskiy “Perşembe günü Putin’i Türkiye’de bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.

TRUMP: YENİ DÜNYA OLACAK

ABD Başkanı Trump, Putin’in açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak. Büyük bir hafta yaklaşıyor” dedi.

ANKARA AYNI OYUNA GELMEK İSTEMİYOR

Trump ve Putin’in talebi üzerine Ankara’nın Ukrayna’yı kalıcı ateşkes için ikna etmek amacıyla devreye girmesi bekleniyor. Kalıcı ateşkes için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk adımı ise bir önceki anlaşma masasında yaşananların tekrar etmemesi için önlem almak oldu. 2022 yılında taraflar ateşkes anlaşması yapmak üzereyken Avrupa’nın araya girmesi ile Ukrayna masadan kalkmıştı. Putin görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dâhil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

EV SAHİBİ OLMAYA HAZIRIZ

Macron’la görüşmesinin ardından Erdoğan bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e, Moskova-Kiev arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını kaydetti.

ZELENSKİY: PUTİN'İ ŞAHSEN BEKLİYOR OLACAĞIM

Trump'ın çağrısının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşeceğini duyuran Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" dedi. Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" ifadelerini kullandı.