Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes! Putin barış için Trump yerine Erdoğan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 72 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Kremlin'de gece yarısı basın mensuplarını toplayan Putin'in Ukrayna-Rusya savaşında 3. kez ateşkes ilan etti. Putin barış için Trump yerine Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilan ettiği ve Moskova'nın yüzlerce kez ihlal ettiğini söylediği 72 saatlik ateşkes gece yarısı sona erdi. Putin'in 30 günlük tam bir ateşkes çağrısında bulunan Ukrayna'ya vereceği cevap merak konusu olmuştu. Kremlin'de basın mensuplarını toplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Ukrayna ile savaşta 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler yapılmasını önerdi.

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"3. KEZ ATEŞKES İLAN ETTİĞİMİZİ MEMNUNİYETLE DUYURUYORUM"

Putin, "Rusya'nın daha önce ateşkes konusunda girişimlerde bulunduğu biliniyor. Ancak bu girişimler, Kiev rejimi tarafından defalarca baltalandı. Enerji altyapısına yönelik grevler konusundaki moratoryumu ihlal ettiler. Bu moratoryum, Başkan Donald Trump ile vardığımız anlaşmadan sonra duyuruldu. Paskalya'da ateşkese uymadılar. Batı'daki muhataplarımızın bu ihtilafı çözmek için çalıştıklarına inanıyorum. 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi memnuniyetle duyuruyorum. Ukrayna'nın ordusunun geri çekilmesi lazım ve artık konuşmaya hazır olmalılar." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Putin, Rusya'nın Ukrayna ile ciddi müzakerelere hazır olduğunu ifade ederek, müzakerelerin başlaması için İstanbul'u işaret etti. Putin, yaptığı açıklamada, "Yarın Erdoğan'la görüşeceğim. Kendisine Ukrayna ile müzakereler için bir platform sağlamasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Putin'in Trump'ı atlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmasını istemesi dikkat çekti.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA BULUŞALIM

Basın toplantısında ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifine değinilmedi. Rusya Devlet Başkanı yaptığı özel açıklamada, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

KREMLİN'DEN İSTANBUL'A HEYET GÖNDERİLECEK

Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Federasyonu'ndan bir heyetin İstanbul'a gideceğini duyurdu. Heyetin kimlerden oluşacağının önümüzdeki günlerde açıklanacak.

PESKOV: GÖRÜŞMELER UYGUN DÜZEYDE GERÇEKLEŞECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "İstanbul'daki görüşmelerin uygun düzeyde gerçekleştirileceğini" vurgulayarak, hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.