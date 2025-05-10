Türkiye ateşkes için sahaya iniyor! Avrupa liderlerinden tam destek

Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye'nin barış misyonuna destek verdi.

Türkiye, Ukrayna'da sağlanacak muhtemel bir ateşkesi izlemek üzere uluslararası bir misyon üstlenmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Fidan, "Türkiye, tesis edilmesi halinde ateşkes rejimine uyumun izlenmesine ilişkin bir misyon üstlenmeye hazırdır." ifadesini kullanarak Ankara'nın barış sürecinde kilit bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

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BARIŞIN GARANTÖRÜ TÜRKİYE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katılan Bakan Fidan, Türkiye'nin koşulsuz ateşkes çağrısını yineledi.

"Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir." diyen Fidan, Ankara'nın barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini iletti.

AVRUPA LİDERLERİNDEN TAM DESTEK!

"Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek barış sürecini değerlendirdi.

Macron, "Adil ve kalıcı bir barış tam bir ateşkesle başlar." ifadesini kullanarak Türkiye'nin rolüne destek verdi.

MOSKOVA'YA NET MESAJ: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN SAHADA!

Avrupalı liderler, Rusya'nın ateşkes sürecini oyalamaya çalışması durumunda, ABD ve Türkiye ile birlikte Moskova üzerindeki baskıyı artıracaklarını duyurdu.