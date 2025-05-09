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Trump, Erdoğan'dan Ukrayna için yardım istedi! 30 günlük ateşkes için kritik görüşme

Kaynak: Dış Haberler
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Trump, Erdoğan&#039;dan Ukrayna için yardım istedi! 30 günlük ateşkes için kritik görüşme
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Kyiv Post’un ortaya attığı iddiaya göre, iki lider arasında yapılan kritik telefon görüşmesinde 30 günlük şartsız ateşkes masaya yatırıldı.

Kyiv Post'un ortaya attığı iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmak için arabuluculuk yapmasını istedi. 

İkili arasında hafta başında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın çözümü masaya yatırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KRİTİK GÖREV Mİ?

Kyiv Post'un haberine göre, Trump, Erdoğan’dan Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmasını talep etti. İddialara göre, ABD yönetimi, savaşın çözüme kavuşturulmasındaki çıkmazın getirdiği hayal kırıklığını dile getirerek Türkiye'nin ara bulucu rolünü üstlenmesini talep etti.

TÜRKİYE'DEN "BARIŞ İÇİN HAZIRIZ" MESAJI!

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak adına ABD ile işbirliğine hazır olduğu ifade edildi. 

BOĞAZLAR KARTI: MONTREUX SÖZLEŞMESİ HALA MASADA!

Türkiye'nin 1936 Montreux Sözleşmesi kapsamında boğazları Rus savaş gemilerine kapatması, Karadeniz'deki dengeleri değiştirmişti. Ukrayna'nın, Rusya'nın Karadeniz Filosunu hedef almasının önünü açan bu hamle, Moskova'nın stratejisini sekteye uğratmıştı.

TAHIL ANLAŞMASI DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, Karadeniz Tahıl Girişimi ile Ukrayna ve Rusya'nın tahıl sevkiyatını güvence altına almış ve bölgedeki gıda krizini hafifletmişti. Şimdi ise Kyiv Post’un iddiasına göre, Türkiye'nin barış masasında çok daha kritik bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

UKRAYNALI YETKİLİDEN ÇARPICI AÇIKLAMA!

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin barış arayışındaki rolünü överek şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın diplomatik dengesi, savaşın sona erdirilmesi için kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin Karadeniz'deki etkisi, müzakere masasında büyük bir avantaj sağlıyor."

TRUMP: 30 GÜNLÜK ŞARTSIZ ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik 30 günlük şartsız ateşkes çağrısında bulundu. Trump, "Kabul edilebilir bir ateşkes gözlemlenecek ve her iki ülke de bu müzakerelerin kutsallığına saygı göstermekten sorumlu tutulacak. Aksi takdirde, ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: UKRAYNA 30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIR

Trump'ın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır" dedi. Zelenskiy, "Bu gerçek olmalı, füze ya da İHA saldırıları olmamalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ateşkesin kalıcı bir barışın başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Trump, Erdoğan'dan Ukrayna için yardım istedi! 30 günlük ateşkes için kritik görüşme - 1. Resim

POLONYA'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA! ABD ÇEKİLİRSE ARABULUCU TÜRKİYE OLMALI

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sikorski, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuktan çekilmesi durumunda Türkiye'nin potansiyel arabulucu adayları arasında güçlü bir seçenek olduğunu vurguladı.

"İletişim kanallarını elinde tutan Türkiye var" diyen Sikorski, Ankara'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile kurduğu diplomatik temasların, müzakere sürecinde kilit rol oynayabileceğini belirtti. Sikorski, "Türkiye’nin güçlü iletişim ağı ve diplomatik etkisi, barış masasında büyük bir avantaj sağlayabilir" yorumunda bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

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