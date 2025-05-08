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Trump duyurdu: Ukrayna ile anlaşma tamamlandı! Zelenskiy ile görüşecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump duyurdu: Ukrayna ile anlaşma tamamlandı! Zelenskiy ile görüşecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak anlaşmasının 'yeni sonuçlandığını' ve yakında Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı.

Trump duyurdu: Ukrayna ile anlaşma tamamlandı! Zelenskiy ile görüşecek - 1. Resim

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME YAKINDA 

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.

ABD İSTEDİĞİNİ ALDI

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

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