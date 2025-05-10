Trump'ın 30 günlük 'koşulsuz ateşkes' planı kabul edildi! Moskova ne yapacak?

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, yarından itibaren 30 gün boyunca tam ateşkes için hazır olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'a da bu konuda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı, Kiev yönetimi tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın yarından itibaren 30 günlük tam ateşkese hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu cevap vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN TAM DESTEK

Kiev'de düzenlenen zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk katıldı. Liderler, Trump'ın ateşkes planını desteklediklerini belirterek, Moskova'ya uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

"AKSİ TAKDİRDE DAHA SERT YAPTIRIMLAR!"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır" ifadelerini kullanarak Rusya'ya net bir mesaj verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Eğer Rusya kabul etmezse, çok daha sert yaptırımlar masada olacak" demişti.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM" İTİRAFI

Wall Street Journal'ın toplantıya katılan ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump geçtiğimiz hafta Florida'daki bir golf kulübünde sponsorlarına Ukrayna anlaşmazlığının hızla çözülememesinden duyduğu hayal kırıklığını anlattı. Trump, "Bu sorunun çözümünü hızlandıramamak beni geceleri uyutmuyor," ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmenin düşündüğünden çok daha zor olduğunu kabul etti.