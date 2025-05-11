Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin'le görüştü! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı. Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde işbirliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN PUTİN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.

İletişim Başkanlığından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: