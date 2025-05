Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Süreci hassasiyetle yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ülkemizi terör belasından kurtaracağız. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Devlet ciddiyetine yakışır şekilde gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz" iadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şehit olanların annelerinin gününü ayrıca kutluyorum. Kıymetli eşim ve kızlarımın da Anneler Günü'nü kutluyorum.

"GAZZELİ ANNELERİ RAHMETLE ANIYORUM"

Filistin'de 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'de Suriye'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor.

"ANACIĞIMIN AYAĞININ ALTINI ÖPERDİM"

Hem inancımızda hem geleceğimizde anneler hep kutsal bir yere sahiptir. Cennet annelerin ayakları altındadır. 'Babaların ayakların altındadır' denmiyor. Ben anacağımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. 'Anne neden çekiyorsun? Orada cennet kokusu var, onu almak istiyorum' derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, merhamet orada.

"ANNELERİMİZİN HEP YANINDA OLDUK"

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız vasıtasıyla ailelere, bilhassa annelere güçlü destekler verdik. Annelerimizin hep yanında olduk. 2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın yüzde 61'inin kadınlara tahsil ettik. Eşi vefat eden 72 bin kadına 773 milyon lira ödeme yaptık. 9 ilimizdeki 34 Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde kadınlara yönelik programları sürdürüyoruz. Kadına karşı şiddete karşı sıfır toleransa devam ediyoruz.

"6284 SAYILI KANUN TAVİZSİZ UYGULANIYOR"

Hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırılarının faillerinin hak ettiklerini en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

EVLENECEK GENÇLERE 150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarına da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara yine 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. 48 aylık vade süreci içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz. Gençleri yuva kurmaya özendirecek pek çok adım atıyoruz.

"AİLE İÇİ ŞİDDETİN EN BÜYÜK SEBEBİ ALKOL BAĞIMLILIĞI"

LGBT denilen sapkın akımlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun amacı aileyi, bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerden biridir.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. 86 milyon kalp kalbe verecek; muhabbeti, dayanışmayı inşallah daha da güçlendireceğiz. Ülkemizi terör belasından kurtaracağız. Süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz, alacaksınız.