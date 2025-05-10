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Terör örgütü PKK kongrede aldığı "tarihi kararları" ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terör örgütü PKK kongrede aldığı &quot;tarihi kararları&quot; ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın fesih kongresini topladığını duyurmasının ardından gözler yapılacak açıklama çevrildi. Pervin Buldan, "alınan tarihi kararların" 1-2 gün içinde açıklanabileceğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı.

Terör örgütü PKK kongrede aldığı "tarihi kararları" ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi - 1. Resim

KONGREYİ TOPLADIKLARINI DUYURDULAR

Dün beklenen oldu ve terör örgütü 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrelerini topladıklarını, tarihi kararlar aldıklarını ve bunu en kısa zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken, Serbesiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK kongrede aldığı "tarihi kararları" ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i de anan Buldan, "Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum" dedi.

DEM PARTİ'DEN 8 MADDELİK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dün de kongrenin toplandığı duyurusunun ardından DEM Parti'den 8 maddelik bir açıklama gelmiş ve "PKK’nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bugün bir yandan büyük bir umudun, bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu irade beyanımızı, ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, yüreği hep ezilenlerin yanında atmış sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i bir kez daha anarak tamamlıyoruz." denilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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