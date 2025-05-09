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PKK'nın fesih kongresine Ankara temkinli! Fatih Atik, MSB ile görüşmesini aktardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye yolunda bugün tarihi bir eşik aşıldı. PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. Henüz kongrede alınan kararı açıklamayan PKK'ya karşı Ankara temkinli tavrını sürdürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin detayını açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan PKK'yı fesih etsin' çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye yolunda bugün büyük bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.
 
Terör örgütü PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını açıkladı. Henüz kongrede alınan kararı açıklamayan terör örgütüne karşı devlet temkinli tavrını sürdürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşme yaptığını duyurdu. Atik, "Devlet temkinli şuan bir hareketlilik yok" dedi.
 

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA İLİKİN GÜVENLİK BİRİMLERİ ÇALIŞIYOR

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları kaydetti:

Devlet Bahçeli'nin 4-5 Mayıs gibi kongreyi toplasınlar açıklaması vardı. Tam buna paralel bir şekilde PKK kongresini topladı. Burada Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini yaptığı çağrı çerçevesinde fesih kararı alındı. Bugün Türkiye gazetesi de manşetinden duyurdu. Umarım bugün yapılan açıklamalar devam eder. PKK'nın nasıl silah bırakacağı teknik bir konu. Güvenlik birimleri üzerinde çalışıyor.

PKK fesih kongresine Ankara temkinli! Fatih Atik, MSB ile görüşmesini aktardı - 1. Resim

DEVLET TEMKİNLİ TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

MSB ile görüştüm. Devletin güvenlik birimleriyle de temastaydık. Bu açıklamalar yapıldı ama sahada bir hareketlilik yok. Sahada statüko devam ediyor. Devlet temkinli tutumunu sürdürüyor. DEM'den açıklamalar geldi ama AK Parti cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. MHP'den sadece Celal Adan'dan bir açıklama geldi. Devlet Bahçeli Ahmet Türk'ü aradı ama kendisi bir açıklama yapmadı. Bugün yapılan açıklama aslında bir niyet beyanı.

PKK fesih kongresine Ankara temkinli! Fatih Atik, MSB ile görüşmesini aktardı - 2. Resim

KOLAY OLMAYACAK BERLİN DUVARININ YIKILMASI GİBİ

"Biz kendimizi fesih ettik, PKK terör örgütü bugünden itibaren sona ermiştir. Silahları teslim edeceğiz" açıklamasının gelmesini bekliyorduk. Müzakereler devam ediyordur. Sadece bu noktaya gelinmesi bile bir başarıdır. DEM'den yapılan açıklamalar ilk defa bu kadar net. Kolay olmayacak, bazı yasal talepler var. Bu Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi.

PKK fesih kongresine Ankara temkinli! Fatih Atik, MSB ile görüşmesini aktardı - 3. Resim

ÖRTÜLÜ TALEPLER Mİ VAR?

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, PKK'nın örtülü talepleri olduğunu öne sürdü. Programda konuşan Tayyar, "Süreç devletin belirlediği takvime göre ilerliyor. Terör örgütü kongresini yapmış ve kararını almış. Ama alınan kararı açıklamıyor. Benim kişisel kanaatim, kararı kamuoyuna deklare etmeden önce belli ki örtülü birkaç talepleri var. İmralı'da Öcalan'ın tecridinin kaldırılması vs. Bu sebeple müzakere süreci bitmeden açıklamak istemiyorlar." dedi.

"ÖCALAN, KONGREYE TELEKONFERANS İLE Mİ BAĞLANDI?"

Gazeteci Fatih Atik, 'Öcalan, kongreye tele konferans ile kongreye bağlandı" iddiasına da cevap verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce yaptığı görüşmeleri hatırlatan Fatih Atik, "İmralı heyetinin 27 Şubat'ta Öcalan ile görüştüğünde kalabalık bir fotoğraf vardı. Ve bir video kaydı yapılmıştı. Video kaydı yapmak yasalar çerçevesinde mümkün. Adalet Bakanı Yılmaz'a o zaman "Öcalan veya başka bir hükümlünün bir kongreye veya toplantıya telekonferans ile bağlanması mümkün mü?" diye sormuştum. Bakan Tunç, "Bunu yapamazlar, böyle bir mevzuat yok. Ancak video veya mektup olabilir" demişti. Zannediyorum kongreye video kaydı gönderilmiş. Bakanlığa da son iddiaları sordum, teyit etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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