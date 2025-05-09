PKK'nın fesih kongresine Ankara temkinli! Fatih Atik, MSB ile görüşmesini aktardı
Terörsüz Türkiye yolunda bugün tarihi bir eşik aşıldı. PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. Henüz kongrede alınan kararı açıklamayan PKK'ya karşı Ankara temkinli tavrını sürdürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin detayını açıkladı.
PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA İLİKİN GÜVENLİK BİRİMLERİ ÇALIŞIYOR
“Devlet Bahçeli'nin 4-5 Mayıs gibi kongreyi toplasınlar açıklaması vardı. Tam buna paralel bir şekilde PKK kongresini topladı. Burada Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini yaptığı çağrı çerçevesinde fesih kararı alındı. Bugün Türkiye gazetesi de manşetinden duyurdu. Umarım bugün yapılan açıklamalar devam eder. PKK'nın nasıl silah bırakacağı teknik bir konu. Güvenlik birimleri üzerinde çalışıyor.
DEVLET TEMKİNLİ TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR
MSB ile görüştüm. Devletin güvenlik birimleriyle de temastaydık. Bu açıklamalar yapıldı ama sahada bir hareketlilik yok. Sahada statüko devam ediyor. Devlet temkinli tutumunu sürdürüyor. DEM'den açıklamalar geldi ama AK Parti cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. MHP'den sadece Celal Adan'dan bir açıklama geldi. Devlet Bahçeli Ahmet Türk'ü aradı ama kendisi bir açıklama yapmadı. Bugün yapılan açıklama aslında bir niyet beyanı.
KOLAY OLMAYACAK BERLİN DUVARININ YIKILMASI GİBİ
"Biz kendimizi fesih ettik, PKK terör örgütü bugünden itibaren sona ermiştir. Silahları teslim edeceğiz" açıklamasının gelmesini bekliyorduk. Müzakereler devam ediyordur. Sadece bu noktaya gelinmesi bile bir başarıdır. DEM'den yapılan açıklamalar ilk defa bu kadar net. Kolay olmayacak, bazı yasal talepler var. Bu Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi.”
ÖRTÜLÜ TALEPLER Mİ VAR?
"ÖCALAN, KONGREYE TELEKONFERANS İLE Mİ BAĞLANDI?"
Gazeteci Fatih Atik, 'Öcalan, kongreye tele konferans ile kongreye bağlandı" iddiasına da cevap verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce yaptığı görüşmeleri hatırlatan Fatih Atik, "İmralı heyetinin 27 Şubat'ta Öcalan ile görüştüğünde kalabalık bir fotoğraf vardı. Ve bir video kaydı yapılmıştı. Video kaydı yapmak yasalar çerçevesinde mümkün. Adalet Bakanı Yılmaz'a o zaman "Öcalan veya başka bir hükümlünün bir kongreye veya toplantıya telekonferans ile bağlanması mümkün mü?" diye sormuştum. Bakan Tunç, "Bunu yapamazlar, böyle bir mevzuat yok. Ancak video veya mektup olabilir" demişti. Zannediyorum kongreye video kaydı gönderilmiş. Bakanlığa da son iddiaları sordum, teyit etmedi." ifadelerini kullandı.