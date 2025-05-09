Bakan Fidan uğradığı suikastı ilk kez açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi, zehirlendim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye’de terörün zemini ortadan kalkmış durumda" diyerek terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti. Bakan Fidan "Silah bırakılması yetmez, illegalitenin son bulması gerek. Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek" dedi. Fidan, 4-5 sene önce uğradığı suikastı ilk kez "Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi. Zehirlendim. Biz bu vatana hizmet etmek için varız" sözleri ile açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım, Suriye'de yeni dönem ve Pakistan-Hindistan çatışmaları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

"SİLAH BIRAKILMASI YETMEZ"

24 TV'de konuşan Bakan Fidan, "Silah bırakılması yetmez, illegalitenin son bulması gerek. Türkiye’de terörün zemini ortadan kalkmış durumda. Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek" diye konuştu.

PKK FESİH KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıklamasına ilişkin "Bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız, örgütün bu tarihi çağrıya cevap vermesi için herkes iyimser olmak istiyor" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE HER ŞEYE HAZIR!

'Fevkalade önemli bir konu' vurgusu yapan Bakan Fidan "Türkiye'nin mücadelesi ortada. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için bekleme durumunda olacağız. Beklentimiz olumlu olması yönünde ama hazırlıklıyız" sözleri ile süreci değerlendirdi.

PKK'NIN SURİYE VE IRAK'TAKİ VARLIĞI!

Türkiye'nin refah ve özgürlüğün paylaşıldığı bir bölge inşa etmek istediğinin altını çizen Fidan "Örgütün süreç içerisinde vekil unsuru olarak kullanıldığı ortada. Cesaretimiz yerinde, haklı olduğumuz hiçbir davadan geri adım atma durumu yok. Suriye ve Irak’ta kaygan bir zemin var. Buradaki kaygan zeminin genel itibariyle daha iyileştirilmesi için Türkiye gerçekten çok yapıcı bir dış politika izlemekte. Çok bütüncül yaklaşıyoruz. PKK, Türkiye’de bir metrekare bile yer işgal eder durumda değil; ancak Irak’ta, Sincar dahil birçok yeri işgal altında tutuyor" şeklinde konuştu.

SURİYE'DE İSTİKRAR VE BÖLGEDEKİ İSRAİL İŞGALİ

Suriye için Türkiye'nin önem verdiği konuların başında toprak bütünlüğü olduğunu dile getiren Bakan Fidan "Biz şunu da savunuyoruz sadece bizim değil bütün bölgenin elbirliği içerisinde Suriye’deki sorunsala sahip çıkarak bu sorunu hep beraber çözelim diyoruz. Bu yaklaşım çok asil bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımız da bu yaklaşımın sonuna kadar arkasında" dedi.

Bölgedeki Dürzi-İsrail provokasyonlarına dikkat çeken Hakan Fidan "İsrail Dürziler üstünden provokasyon zemini üretiyor. Suriye’nin kırılgan olan zemininin tekrar istikrarsızlığa dönmesi büyük bir sıkıntı meydana getirir. Türkiye olarak da biz buna seyirci kalmayız" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin "Görüşmenin odağında Gazze meselesi vardı. Birçok lider Cumhurbaşkanımız'dan Gazze’ye dikkat çekmesini istiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ VE TERÖR FİNANSÖRLÜĞÜ

ABD'nin Türkiye'nin terör olarak nitelendirdiği örgütlere verdiği desteği kesmesi gerektiğini ifade eden Fidan "Biz uzun yıllardır güçlü bir liderliğin stratejik avantajını yaşıyoruz. Türkiye ile ABD ilişkileri fevkalade iyi olmak zorunda. PKK/YPG’nin desteklenmesine son verilmesi fevkalade önemli. Bizim için öncelikli sorun düşmanımın destekleniyor olması. Trump bunu anlıyor. Sayın Trump’ın Amerika’da çok uzun yıllardır görmediğimiz yeni bir dış politika tarzı var. Kurulan sisteme yönelik çok ciddi bir sorgulaması var" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Gazze'de yaşanan insani krizi ve soykırıma vurgu yapan Hakan Fidan "Gazze’de çok büyük bir insani felaket var. Fay hattı kırılabilir. Ortak bir tavır geliştirilirse İsrail durdurulabilir" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ VE AVRUPA'DAKİ KRİZ

Trump'ın yönetimi gelmesinin ardından ABD ile Avrupa arasında başlayan ekonomik ve diplomatik krizlere dikkat çeken Bakan Fidan "Avrupa Birliği, ABD silahlarına bağlılığını azaltmaya çalışıyor. Almanya ve Fransa’nın Türkiye’ye kimlikle ilgili bir hususta alma konusunda iradeleri yok, almama konusunda iradeleri var. İngiltere ve Türkiye Avrupa Birliği’nde olsalardı, bu coğrafyada kendi çekim merkezimizi oluşturabilirdik. Çok fazla Amerika bağımlılığı ve sürüklenmeler olmazdı, hem ticari hem siyasi, güvenlik ilişkileri daha rahat götürülebilirdi" açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN ÇATIŞMALARI!

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmaların nükleer bir savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Fidan "İki nükleer güç açıktan savaşa girerse elbette bir risk oluşur. Umudumuz gerginliğin daha fazla yükselmemesidir" diye konuştu.

BAKAN FİDAN NE ZAMAN SUİKASTE UĞRADI, KİM YAPTI?

4-5 sene önce suikasta uğradığını ilk kez açıklayan Bakan Fidan "Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi. Zehirlendim. Biz bu vatana hizmet etmek için varız" dedi.