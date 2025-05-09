Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu!

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kongresini düzenlemesinin ardından İmralı heyetinde bulunan DEM Partili Ahmet Türk'ü arayarak tebrik etti. Türk, görüşmeye ilişkin "Bahçeli sağlığımı sordu, gelişmeyle ilgili tebrik etti" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde takvim işlemeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından, DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk sürece ilişkin konuştu.

BAHÇELİ'DEN TÜRK'E TEBRİK TELEFONU!

Özel bir kanalda açıklamalara bulunan Türk, Bahçeli'nin kendisini aradığını vurgulayarak "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum” dedi.

“EN BÜYÜK ROL DEVLET BAHÇELİ’NİNDİR”

Ahmet Türk, MHP liderinin süreçteki katkısının altını çizerek "En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu" sözlerini kullandı.

Türk "PKK’nın kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil Türkiye’nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.