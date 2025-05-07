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Bahçeli'den taziye ziyaretinde dikkat çeken hareket! Herkes o ana kilitlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra geldiği Meclis'te hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programına katıldı. Bahçeli'nin Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdiği anlar dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği operasyonun ardından 3 ay sonra ilk kez Meclis'e geldi. 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programına katılan Bahçeli, salona girmeden önce yaptığı hareketle gündem oldu.

Bahçeli'den taziye ziyaretinde dikkat çeken hareket! Herkes o ana kilitlendi - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN AN

Bahçeli'nin hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdiği anlar dikkat çekti.

Bahçeli'den taziye ziyaretinde dikkat çeken hareket! Herkes o ana kilitlendi - 2. Resim

Bahçeli programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Pervin Buldan ile birlikte oturdu.

Bahçeli'den taziye ziyaretinde dikkat çeken hareket! Herkes o ana kilitlendi - 3. Resim

MAKAM ODASINA GEÇTİ

DEM Parti heyetine taziyelerini ileten Bahçeli, program sonrası rahatsızlığının ardından ilk kez Meclis'teki makam odasına geçti.

ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etmişti. Erdoğan, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti. 117 gün sonra yüz yüze gelen ikilinin ana gündemi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar, PKK’nın kendini fesih süreci, Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonları olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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