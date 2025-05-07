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MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen programa katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli geçirdiği operasyonun ardından aylar sonra bugün ilk kez Meclis'e geldi. Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni sebebiyle DEM Parti'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından 117 gün sonra bir araya gelmiş oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen programa katıldı - 1. Resim

ÖNDER'İ ANMA TÖRENİNE KATILDI

Devlet Bahçeli bugün de 3 ayın ardından ilk kez Meclis'e geldi. Geçen hafta hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programına katılan Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Pervin Buldan'la oturdu.

Taziyelerini ileten Bahçeli, törenin ardından kendi makam odasına geçti.

MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen programa katıldı - 1. Resim

ŞUBAT AYINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli şubat ayında operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirilmişti. Bir süre çalışmalarına ara veren Bahçeli, 4 Nisan'da uzun bir sürenin ardından ilk kez kameraların karşısına geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık Bahçeli ile telefonda görüştüklerini açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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