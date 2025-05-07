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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da hissedilen bir deprem meydana geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçılar sürüyor. Son olarak İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilk veriler geldi, işte detaylar.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem İstanbul'da büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından artçılar sürerken, bu sürecin beklenen Marmara depremiyle ilgisi olup olmadığı ise merak edildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi - 1. Resim

MERKEZ MARMARA DENİZİ

Bugün de kentte hissedilen bir deprem meydana geldi. İlk verileri duyuran EMSC, depremin şiddetini 3.3 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Sarsıntı Marmara Denizi'nde meydana geldi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi - 2. Resim

Bu sabah saat 08.07'de de Kandilli verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.1 şiddetinde bir deprem olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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