Devlet Bahçeli 3 ayın ardından Meclis'e dönüyor! İlk işi bu olacak

Şubat ayında geçirdiği operasyonun ardından bir süre dinlenen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, bugün TBMM'ye gelerek makam odasında çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saat 18.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

117 GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti. İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından 117 gün sonra bir araya gelmiş oldu.

MECLİS'TEKİ ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

Gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Saygı Öztürk, Bahçeli'nin 3 ay aranın ardından bugün Meclis mesaisine geri döneceğini söyledi. Öztürk, 99 gün sonra Meclis'e dönecek olan Bahçeli'nin makam odasında partilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

ŞUBAT AYINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli şubat ayında operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirilmişti. Bir süre çalışmalarına ara veren Bahçeli, 4 Nisan'da uzun bir sürenin ardından ilk kez kameraların karşısına geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık Bahçeli ile telefonda görüştüklerini açıklamıştı.