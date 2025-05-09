'Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! Fesih tamam, sıra silahta

PKK, geçen hafta kongresini toplayıp fesih ve silah bırakma kararı aldı. İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle gelişmenin kamuoyuna açıklanmasının ertelendiği belirtildi. Bir-iki gün içinde yapılması beklenen duyurudan sonra yeni hukuki adımlar atılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU - PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.

AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı. Kararın geçen hafta sonu da kamuoyuna duyurulmasına karar verildi ancak, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi. Güvenlik kaynaklarına göre, bir-iki gün içinde örgüt tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

HUKUKİ ADIMLAR HAZIR

AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan’la da görüştü. AK Parti kaynakları “Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız” dedi.

ÖCALAN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan’ın görüşmelerinde zaten ‘İmralı’dan çıkmak istemediğini’ bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesini yaptı.

‘SÜREÇ ÇOK HASSAS’

Bu arada, önümüzdeki dönemde toplumda yanlış anlaşılacak açıklamalar konusunda AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. AK Parti’nin süreci yönetmekle görevlendirilen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı toplantıda ‘Terörsüz Türkiye’ye ilişkin açıklamalar konusunda çok dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” diye konuştu.